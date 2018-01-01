"Будущее России - алтари и оборонные заводы". Любимый путинский байкер отличился скандальным прогнозом

Залдостанов (Хирург) в очередной раз отличился неконтролируемым потоком своего сознания.

Александр Залдостанов («Хирург») "Собеседник" (кличка – "Хирург"), руководитель байкерского клуба "Ночные волки", известный своей близостью к президенту РФ Владимиру Путину, покомментировал отказ некоторых музыкальных коллективов выступать на рок-фестивале "Нашествие" из-за его чрезмерной милитаризации.

"Мне смешно за всем этим наблюдать. Надо же, рационалисты эдакие выискались, пацифисты, граждане мира!" – цитирует его портал "НСН".

Далее Залдостанов начал размышлять, что "успешные государства основаны на идеалах и национальных героях, которые одержимы любовью к своему отечеству".

"У нашей вековечной России во все века было всего два союзника – армия и флот (выражение, приписываемое императору Александру III Романову -"Главред"). Все остальные разговоры на эту тему от лукавого. Будущее России - это алтари и оборонные заводы", − подытожил Залдостанов.

Напомним, ранее сообщалось о том, что "Хирург" открыл памятник участникам ВОВ с орфографической ошибкой, а также нокаутировал известного журналиста на торжестве в Кремле.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram