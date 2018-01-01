"Бухгалтер Освенцима". В Германии умер эсэсовец Оскар Гренинг

Экс-сотрудник концлагеря прожил 96 лет.

"Бухгалтер Освенцима" прожил 96 лет dpa

немецкой больнице ушел из жизни бывший унтер-офицер СС Оскар Гренинг.

Известный "бухгалтер Освенцима" умер 12 марта в возрасте 96 лет, сообщает Spiegel.

В июле 2015 года Гренинг был осужден и приговорен к четырем годам тюрьмы за соучастие в убийстве 300 тысяч человек. Адвокаты подали апелляцию, ссылаясь на состояние здоровья подсудимого. Однако суд решил, что необходимую медицинскую помощь "бухгалтер Освенцима" сможет получить и в тюремной камере.

Гренинг с 1942-го по 1944 год служил в лагере Освенцим, выполняя обязанности по приему денег и ценностей узников концлагеря. Собранные средства он направлял в Берлин.

Во время суда Гренинг принес извинения за содеянное с оговоркой на то, что он был "не преступником, а винтиком в машине убийств".

Напомним, концентрационный лагерь Освенцим (или Аушвиц) располагался в 60 километрах от Кракова в Польше. Считается крупнейшим нацистским лагерем смерти, одним из главных символов Холокоста. По разным оценкам, в Освенциме были убиты около 1,4 миллиона человек, более миллиона из них были евреями. Впоследствии на территории лагеря открыли музей.

Напомним, во время суда над Гренингом адвокаты настаивали та том, что тюремный срок нарушит конституционное право подсудимого на жизнь, но в высшей инстанции Германии отклонили данный аргумент.