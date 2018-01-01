"Были гон*оны - стали чемпионы": Слепаков и "Ленинград" записали песню о сборной России на ЧМ-2018

Позже артисты извинились перед футболистами.

скриншот из видео

Фронтмен группы "Ленинград" Сергей Шнуров и российский комик Семеном Слепаковым выпустили клип в поддержку сборной России по футболу

Видеоролик опубликован на YouTube-канале Слепакова.

В песне поется о том, что до старта ЧМ-2018 игроки российской сборной подвергались критике, но после побед в двух групповых матчах из "гон*онов" превратились в "че-че-чемпионов". Позже артисты извинились перед футболистами, отметив, что если те проиграют еще раз, то снова станут "гон*онами".

Ранее Семен Слепаков написал песню, в которой предложил назначить главу Чеченской республики Рамзана Кадырова тренером сборной России по футболу.

Композиция Слепакова "Оле-Оле-Оле" за два дня набрала более трех с половиной миллионов просмотров в YouTube. В песне Слепаков пожаловался на плохую игру российских футболистов, которых не может заставить выигрывать даже Кадыров.

После этого глава Министерства Чечни по вопросам национальной политики, внешним связям и информации Джамбулат Умаров порекомендовал Слепакову извиниться.

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