Было печально. В Госдепе ответили на заявления Путина о новейшем вооружении

В Госдепе заявили, что Россия нарушает положения документа с 2014 года.

В Государственном департаменте США прокомментировали заявления президента РФ Владимира Путина о разработке новейших вооружений.

Как заявила пресс-секретарь Госдепа США Хизер Нойерт, данные высказывания свидетельствуют о нарушении Кремлем Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), пишет Гордон.

По ее словам, Россия нарушает положения документа с 2014 года.

"Они разрабатывают крылатые ракеты наземного базирования среднего радиуса действия, прямо нарушая договор РСМД", – уточнила Ноейрт.

Нойер подтвердила также, что некоторые озвученные Путиным разработки стали новой информацией для американской стороны, за остальными же велось наблюдение в течение определенного времени.

"Было печально видеть анимацию, демонстрирующую ядерную атаку на США. Мы не считаем это поведением ответственного международного игрока", — добавила спикер.

При этом Нойерт подчеркнула, что "оборонительные возможности США остаются непревзойденными".

Напомним, Путин в ходе послания Федеральному собранию сообщил о начале испытаний новой ракеты "Сармат" с энергетической ядерной установкой.