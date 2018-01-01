Бывшая модель Playboy вознамерилась рассказать всю правду о сексе с Трампом

Ранее с похожим заявлением выступила порно-звезда Сторми Дэниелс.

Экс-модель Playboy намерена судиться с Трампом. newsmax.com

Карен Макдугал подала иск в суд, чтобы тот признал недействительной ее соглашение о неразглашении.

Обещание молчать Макдугал дала в обмен на деньги от близкого к Трампу таблоида. Но теперь модель передумала и хочет разорвать договор.

Ранее с похожим заявлением выступила порно-звезда Сторми Дэниелс, которой за такой финт светит выплата Трампу 20 млн долларов компенсации.

Напомним, Макдугал заявила, что у нее был роман с Трампом в 2006 году, и продлился он девять месяцев. Причем отношения начались всего через три месяца после того, как Мелания родила магнату сына Бэррона.

"Я так нервничала! Я была поражена его умом и обаянием. Такой любезный мужчина. Мы говорили пару часов, а потом все началось. Мы разделись и занялись сексом", — так описала Макдугал первое свидание с Трампом.

Что касается Дэниелс, то адвокат Трампа Майкл Коэн подтвердил, что платил ей деньги. Однако адвокат утверждает, что использовал "собственные личные деньги" в 2016 году и называет этот платеж "частной транзакцией".