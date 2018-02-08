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"Царь, просто царь". В Сети затроллили бюллетень на президентских выборах в России

Вчера, 15:12

В соцсетях действующего резидента РФ уже начали троллить.

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В Сети затроллили бюллетень на выборах в РФ фото: twitter.com
Опубликовано фото избирательного бюллетеня на выборах президента России в марте 2018 года.

В нем перечислены 8 зарегистрированных кандидатов, причем имя Владимира Путина расположено посредине и выделяется минимальным количеством информации.

В соцсетях действующего резидента РФ уже начали троллить из-за такого бюллетеня.

Пользователи намекают на очевидное выделение в бюллетене одно из кандидатов в президенты:


Оппозиционер Алексей Навальный назвал бюллетень "просто стыдным":


Пользователи утрируют внешний вид бюллетеня, дорисовывая галочки напротив фамилии Путина:


И пишут, как Путин "всех олухов переиграл":


Бюллетеню уже дают хлесткие оценки:


Идею Путина быстро разгадали:


Пользователи вспомнили цитату из известного кинофильма:


И продолжают едко комментировать бюллетень:




Напомним, ранее СМИ узнали, как Путин может попытаться решить проблему с явкой на "выборы" в Крыму.
Теги:  
Россия, выборы, бюллетень, Путин
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