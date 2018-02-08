"Царь, просто царь". В Сети затроллили бюллетень на президентских выборах в России

В соцсетях действующего резидента РФ уже начали троллить.

В Сети затроллили бюллетень на выборах в РФ фото: twitter.com

Опубликовано фото избирательного бюллетеня на выборах президента России в марте 2018 года.

В нем перечислены 8 зарегистрированных кандидатов, причем имя Владимира Путина расположено посредине и выделяется минимальным количеством информации.

В соцсетях действующего резидента РФ уже начали троллить из-за такого бюллетеня.

Пользователи намекают на очевидное выделение в бюллетене одно из кандидатов в президенты:

Наконец-то опубликовали будущий бюллетень pic.twitter.com/oNokozkSvm — Я дико извиняюсь (@traktor_bang) February 8, 2018

Оппозиционер Алексей Навальный назвал бюллетень "просто стыдным":

Даже просто внешний вид бюллетеня и его верстка ещё одна причина не ходить на выборы. Это же просто стыд. Перевыборы Путина. Не участвуйте в этом. Бойкот. Забастовка избирателей. pic.twitter.com/ulwu2NBKLk — Alexey Navalny (@navalny) February 8, 2018

Пользователи утрируют внешний вид бюллетеня, дорисовывая галочки напротив фамилии Путина:

Вот так должен выглядеть бюллетень президентских выборов 18 марта 2018 года ))) pic.twitter.com/qe1SmhqLba — ВИКТОР (@888VICTO888) February 8, 2018

И пишут, как Путин "всех олухов переиграл":

Путин даже здесь всех олухов переиграл. Смотри, не промахнись! pic.twitter.com/4SKIWBdoHc — Виктор Кожухарь (@vitiok78) February 8, 2018

Бюллетеню уже дают хлесткие оценки:

Идею Путина быстро разгадали:

Если идея самовыдвижения была ради того чтобы Путин визуально выделялся в бюллетене, то это гениально pic.twitter.com/MCoxzSfBB1 — Алексей Проворов (@provorov) February 8, 2018

Пользователи вспомнили цитату из известного кинофильма:

очень смешно выглядит бюллетень на президентских выборах 2018. про всех написана вся биография и только у Путина так скромненько: царь, просто царь pic.twitter.com/Q0lHm8KlNe — Геноцид Эклеров (@D0CT0EBCKNN) February 8, 2018

И продолжают едко комментировать бюллетень:

пацаны, а где тут путин, я что-то никак не разгляжу, не очень понятно. такой сложный бюллетень pic.twitter.com/S88qd3aEQn — Психогенная фуга (@RomanFedoseyev) February 8, 2018

"Ведомости" опубликовали бюллетень президентских выборов, утвержденный в ЦИК РФ



Крутым парням не нужны лишние слова pic.twitter.com/ryDvodjtdm — Лентач (@the_lentach) February 8, 2018

Российский ЦИК утвердил бюллетень президентских выборов 2018 года.

Если честно, не ожидал, что он будет выглядеть именно так. Думал фамилию Путина хотя бы яркой рамочкой выделят или стрелочку какую-нибудь рядом нарисуют, я не знаю. pic.twitter.com/nfzbABmC97 — Артём Дерягин (@DerArto) February 8, 2018

Напомним, ранее СМИ узнали, как Путин может попытаться решить проблему с явкой на "выборы" в Крыму.