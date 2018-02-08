"Царь, просто царь". В Сети затроллили бюллетень на президентских выборах в России

В соцсетях действующего резидента РФ уже начали троллить.
В нем перечислены 8 зарегистрированных кандидатов, причем имя Владимира Путина расположено посредине и выделяется минимальным количеством информации.
В соцсетях действующего резидента РФ уже начали троллить из-за такого бюллетеня.
Пользователи намекают на очевидное выделение в бюллетене одно из кандидатов в президенты:
Наконец-то опубликовали будущий бюллетень pic.twitter.com/oNokozkSvm— Я дико извиняюсь (@traktor_bang) February 8, 2018
Оппозиционер Алексей Навальный назвал бюллетень "просто стыдным":
Даже просто внешний вид бюллетеня и его верстка ещё одна причина не ходить на выборы. Это же просто стыд. Перевыборы Путина. Не участвуйте в этом. Бойкот. Забастовка избирателей. pic.twitter.com/ulwu2NBKLk— Alexey Navalny (@navalny) February 8, 2018
Пользователи утрируют внешний вид бюллетеня, дорисовывая галочки напротив фамилии Путина:
Вот так должен выглядеть бюллетень президентских выборов 18 марта 2018 года ))) pic.twitter.com/qe1SmhqLba— ВИКТОР (@888VICTO888) February 8, 2018
И пишут, как Путин "всех олухов переиграл":
Путин даже здесь всех олухов переиграл. Смотри, не промахнись! pic.twitter.com/4SKIWBdoHc— Виктор Кожухарь (@vitiok78) February 8, 2018
Бюллетеню уже дают хлесткие оценки:
Путин и пустота. pic.twitter.com/mR3HtOKle2— antisfen (@antisfen74) February 8, 2018
Идею Путина быстро разгадали:
Если идея самовыдвижения была ради того чтобы Путин визуально выделялся в бюллетене, то это гениально pic.twitter.com/MCoxzSfBB1— Алексей Проворов (@provorov) February 8, 2018
Пользователи вспомнили цитату из известного кинофильма:
очень смешно выглядит бюллетень на президентских выборах 2018. про всех написана вся биография и только у Путина так скромненько: царь, просто царь pic.twitter.com/Q0lHm8KlNe— Геноцид Эклеров (@D0CT0EBCKNN) February 8, 2018
И продолжают едко комментировать бюллетень:
пацаны, а где тут путин, я что-то никак не разгляжу, не очень понятно. такой сложный бюллетень pic.twitter.com/S88qd3aEQn— Психогенная фуга (@RomanFedoseyev) February 8, 2018
"Ведомости" опубликовали бюллетень президентских выборов, утвержденный в ЦИК РФ— Лентач (@the_lentach) February 8, 2018
Крутым парням не нужны лишние слова pic.twitter.com/ryDvodjtdm
Российский ЦИК утвердил бюллетень президентских выборов 2018 года.— Артём Дерягин (@DerArto) February 8, 2018
Если честно, не ожидал, что он будет выглядеть именно так. Думал фамилию Путина хотя бы яркой рамочкой выделят или стрелочку какую-нибудь рядом нарисуют, я не знаю. pic.twitter.com/nfzbABmC97
Напомним, ранее СМИ узнали, как Путин может попытаться решить проблему с явкой на "выборы" в Крыму.