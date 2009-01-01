"Целая рота на минном поле подорвалась". Стали известны подробности о пленных солдатах РФ в Сирии

Роман Цуркану подчеркнул, что российские потери в Сирии намного превышают официальные данные.

Григорий Цуркану и Роман Заболотный Скриншот

Один из двух плененных джихадистами в Сирии россиян Григорий Цуркану, видео с которыми появилось в Сети 3 октября 2017 года , три года назад воевал в Донбассе как наемник на стороне подконтрольных Кремлю террористов.

Об этом рассказал его брат Романа Цуркану в интервью Радио "Свобода".

Роман рассказал, что его брат участвовал в сирийском конфликте в составе так называемой ЧВК "Вагнера" — связанной с российским руководством группы наемников, а также воевал против сил АТО на востоке Украины.

"Я знаю, что он куда-то ездил, ему регулярно медали выдавали за боевые действия в Донбассе", — заявил Роман Цуркану.

По его словам, брат участвовал в боях на Востоке два раза в 2014 году, в первые месяцы войны России против Украины.

Как отметил Роман, Григорий был в Донбассе, когда российские войска и боевики перешли в наступление, "только товарищ Путин перемирие заключил".

"Брат мне говорил, там тысячи наших ребят погибли", — сказал он.

Также Роман рассказал, что в Донбасс российские наемники, среди которых был его брат, попадали разными путями.

"Там были и от "Вагнера", заходили, и еще предлагали заходы, я не знаю. Им предлагали в группу какого-то спеца ГРУ как командира. Потом он (Григорий Цуркану, — ред.) заходил напрямую, сами ЛНРовцы приглашали, руководство (террористической организации) ЛНР. А потом их оттуда выдворили", — заявил Роман.

"Это все грязно. Там ФСБ деньгами занимается, отмыванием, крышует там бандитов. Это просто грязь полная", — добавил он.

Роман также утверждает, что наемники из РФ ехали на восток Украины "на патриотическом духе".

"Сначала призывают к патриотическому духу какому-то, а потом куда-то все скатывается в небытие. На самом деле, я так понимаю, это все власть. Там даже не то что политика, там власть денег", — заявил брат пленного россиянина.

Роман Цуркану также подчеркнул, что российские потери в Сирии намного превышают официальные данные.

"Потери там гораздо больше, я вам сразу скажу, потому что мне звонил еще один человек, он туда не поехал, сказал, "я с этим завязываю, потому что мне эта грязь надоела". Потому что ехали, понятно, денег заработать, хотя бы для поддержания штанов, и помочь, думали, за правое дело все-таки. А в итоге он не поехал, но он мне рассказал, что год с небольшим назад там чуть ли не целая рота в Сирии на минном поле подорвалась, вот таких ребят", — заявил он.

Брат Цуркану уточнил, что, по данным его собеседника, только в том случае погибло около 60 человек.

"Он говорил, в районе 60. То ли их завели на минное поле, то ли еще что-то, но ребята погибли бездарно, просто на минах", — рассказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что в Сирии на фугасе подорвался полковник РФ из морской пехоты.