Церемония инаугурации президента США Дональда Трампа: онлайн-трансляция

Присягу принимает председатель Верховного суда США.

Reuters

В пятницу, 20 января, в Вашингтоне началась церемония инаугурации избранного президента США Дональда Трампа , который станет 45 президентом США.

Церемония проходит в Белом Доме.

В Вашингтоне еще утром люди, которые приобрели билеты на церемонию инаугурации выстроились в очередь. Об этом на своей странице в Facebook сообщала украинская журналистка Мирослава Гонгадзе. Новоизбранный президент произнесет торжественную присягу и инаугурационную речь после чая с супругами Обама.

Согласно Конституции, присягу принимает председатель Верховного суда США.

Напомним, ранее были опубликованы расценки на участие в приеме в Вашингтоне в честь инаугурации Трампа.

Видео: Trump Inaugural.