Церемония инаугурации президента США Дональда Трампа: онлайн-трансляция

Присягу принимает председатель Верховного суда США.
Церемония проходит в Белом Доме.
В Вашингтоне еще утром люди, которые приобрели билеты на церемонию инаугурации выстроились в очередь. Об этом на своей странице в Facebook сообщала украинская журналистка Мирослава Гонгадзе. Новоизбранный президент произнесет торжественную присягу и инаугурационную речь после чая с супругами Обама.
Согласно Конституции, присягу принимает председатель Верховного суда США.
Напомним, ранее были опубликованы расценки на участие в приеме в Вашингтоне в честь инаугурации Трампа.
Видео: Trump Inaugural.