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Церемония инаугурации президента США Дональда Трампа: онлайн-трансляция

Сегодня, 18:29

Присягу принимает председатель Верховного суда США.

Трамп
Reuters
В пятницу, 20 января, в Вашингтоне началась церемония инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, который станет 45 президентом США.

Церемония проходит в Белом Доме.

В Вашингтоне еще утром люди, которые приобрели билеты на церемонию инаугурации выстроились в очередь. Об этом на своей странице в Facebook сообщала украинская журналистка Мирослава Гонгадзе. Новоизбранный президент произнесет торжественную присягу и инаугурационную речь после чая с супругами Обама.

Согласно Конституции, присягу принимает председатель Верховного суда США.

Напомним, ранее были опубликованы расценки на участие в приеме в Вашингтоне в честь инаугурации Трампа.

Видео: Trump Inaugural.

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США, Вашингтон, инаугурация, Трамп
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