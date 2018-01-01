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Чат с российским политологом Лилией Шевцовой

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Лилия Шевцова

Чат в "Главреде"

Лилия Шевцова
Лилия Шевцова
30 марта, в 16.00, на сайте "Главред" состоится чат с российским политологом, доктором исторических наук, исследователем британского аналитического центра в области международных отношений Chatham House Лилией Шевцовой.

Уважаемые читатели, пообщаться с гостьей "Главреда" и задать ей все интересующие вас вопросы, вы можете, перейдя по ссылке. Вопросы вы можете присылать заранее, уже сейчас, а также непосредственно во время чата.
Теги:  
чат, Лилия Шевцова, российский политолог, Россия, выборы в России, Владимир Путин, США, российско-украинские отношения, война, Донбасс, Крым
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