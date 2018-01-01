Чат с российским политологом Лилией Шевцовой

Чат в "Главреде"

Лилия Шевцова

30 марта, в 16.00, на сайте " Главред " состоится чат с российским политологом, доктором исторических наук, исследователем британского аналитического центра в области международных отношений Chatham House

Уважаемые читатели, пообщаться с гостьей "Главреда" и задать ей все интересующие вас вопросы, вы можете, перейдя по ссылке. Вопросы вы можете присылать заранее, уже сейчас, а также непосредственно во время чата.