"Челобитная царю". В Сети потроллили "бунт" в Подмосковье: видео

В Волоколамске участники митинга пели песню "Священная война".

Митинг протеста в Волоколамске Facebook.com

В воскресенье, 1 апреля, в Подмосковье жители Волоколамска вышли на митинг против свалки "Ядрово".

На митинге звучали призывы отправить в отставку губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Также люди требовали отправить в отставку и.о. главы Волоколамского района Андрея Вихарева, уволить главного врача Волоколамского района, ввести режим ЧС в городе, ввести прямые местные выборы, а также освободить одного из организаторов акции Артема Любимова, который был задержан за несколько часов до начала акции.

При этом в соцсетях было опубликовано видео, как во время акции протеста в Волоколамске участники митинга пели песню "Священная война", а также вывесили баннер с обращением к президенту РФ Владимиру Путину.

"Жители Волоколамска с шариками и челобитными царю протестуют против свалки под песню "Священая война". Чота нет у меня комментариев на этот случай. Надо признать, тут даже я а**ел", — прокомментировал видео российский журналист Аркадий Бабченко в Facebook.

"Любят русские люди бунтовать! Встанут на колени перед барским домом и стоят подлецы! И ведь знают, что бунтуют и всё равно стоят!", — напомнил он известную цитату писателя М.Салтыкова-Щедрина.

Напомним, 21 марта более 50 детей из Волоколамска госпитализировали из-за отравления сероводородом, выброс которого произошел на мусорном полигоне "Ядрово" рядом с городом. В городе вспыхнули стихийные митинги.