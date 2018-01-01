Число погибших в пожаре в Кемерово возросло: новые детали трагедии

Речь идет о трех женщинах, мужчине и ребенке.

Более 30 человек нуждаются в медпомощи из-за пожара в Кемерово.

Припогибли пять человек, хотя ранее сообщалось лишь о четырех.

Как уточнили в Следственном комитете России, речь идет о трех женщинах, мужчине и ребенке. Ранее ведомство сообщало о троих погибших детях и женщине, передает "Интерфакс". Всего за медицинской помощью обратились 32 пострадавших, из них 30 госпитализированы.

Также родственники разыскивают 17 человек, которые находились в торговом центре в момент пожара. Ранее сообщалось, что родители не могут найти целый класс школьников, которые отправились накануне отдыхать в "Зимнюю вишню".

Пожар в торговом центре на момент публикации новости все еще не потушен. В центре не сработала пожарная сигнализация, некоторые посетители оказались отрезаны от выхода.

В Кемеровской области объявлен режим чрезвычайной ситуации.