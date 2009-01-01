Число жертв мощное землетрясение в Мексике увеличилось, 3,8 миллиона людей остались без электричества

Президент Энрике Пенья Ньето заявил, что более 20 детей умерли, и 30 пропало из-за завала школы в столице страны

Reuters

Увеличилось количество погибших после мощного землетрясения в центральной Мексике . Общее число жертв, по данным властей, достигло 249 человек.

Президент Энрике Пенья Ньето заявил, что более 20 детей умерли, и 30 пропало из-за завала школы в столице страны, пишет русская служба BBC.

По последним данным, 117 человек погибли в Мехико, 72 человека — в штате Морелос, к югу от столицы, 43 человека — в штате Пуэбла, 12 человек — в штате Мехико, три человека — в штате Герреро и один человек — в штате Oaxaca.

Представители властей сообщают, что в столице разрушены десятки домов. Более 20 детей погибли и еще 30 пропали без вести при обрушении школы.

Аэропорт Мехико закрыт. Множество зданий в городе полностью эвакуированы.

Спасатели и добровольцы, прибывшие в районы города с наибольшими разрушениями, разгребают завалы. Есть опасения, что под завалами остаются люди.

По словам властей, как минимум 3,8 млн людей остались без электричества.

Как сообщает Геологическая служба США, эпицентр землетрясения находился неподалеку от города Атенсинго в штате Пуэбла, примерно в 120 километрах от Мехико, на глубине в 51 километр.

Ранее сообщалсь, что в результате мощного землетрясения магнитудой 7,1 баллов в Мексике погибли, по меньшей мере, 150 человек.