Число жертв снежной лавины в Италии достигло 21 человека, поиски продолжаются

Еще восемь человек считаются пропавшими без вести.

Reuters

В горном регионе Абруццо в Италии число жертв схода лавины на отель Rigopiano увеличилось до 21 человека.

Еще восемь человек считаются пропавшими без вести, поисково-спасательные работы продолжаются, сообщает Интерфакс со ссылкой на агентство Associated Press.

Ожидается, что председатель Совета министров Италии Паоло Джентилони на брифинге в парламенте расскажет о действиях спасательных служб и сил гражданской обороны во время недавней серии землетрясений, сильного снегопада и схода лавины.

Напомним, трагедия в районе горного массива Гран-Сассо-д'Италиа произошла 18 января. В тот момент в гостинице Rigopiano находились около 35 человек.

Причиной схода лавины стали четыре землетрясения магнитудой 5 и подземные толчки, которые продолжались и в течение последующей ночи.