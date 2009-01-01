Число жертв урагана в Москве возросло до 11 человек

В результате ураганного ветра пострадали порядка 70 человек.

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В результате урагана в Москве погибли 11 человек.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в медицинских кругах.

По последним данным, в результате ураганного ветра пострадали порядка 70 человек, было повалено более 400 деревьев.

В московском управлении СК заявили, что по факту гибели людей при урагане проводится доследственная проверка.

Напомним, на Новороссийск обрушился ураганный ветер, который переворачивал грузовики, включая фуру, и ломал металлические столбы уличного освещения.