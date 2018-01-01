ЧМ-2018: Reuters сообщил о повышении боеготовности ВМФ России в Крыму

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на военные источники.

По словам собеседников агентства, такие меры предприняты якобы из-за ожидания провокаций со стороны Украины.

Источники издания рассказали, что мобилизация включает в себя размещение дополнительных кораблей в Азовском и Черном морях, а также увеличение числа боевых вылетов военно-морской авиации. дин из собеседников Reuters утверждает, что повышенная боевая готовность войск в регионе сохранится и после окончания чемпионата мира по футболу - до 31 июля.

Напомним, в пятницу, 15 июня, в 15.00 в Екатеринбурге сыграют сборные Египта и Уругвая из группы А, в 18.00 в Санкт-Петербурге - команды Марокко и Ирана (группа В), а в 21.00 в Сочи встретятся сборные Португалии и Испании (группа В).

Матчи группового этапа, в которых примут участие 32 команды, пройдут с 14 по 28 июня. С 30 июня по 3 июля состоятся игры 1/8 финала, 6-7 июля - четвертьфиналы, 10 и 11 июля - полуфинальные игры. 14 июля команды сыграют за 3 место, а 15 июля пройдет финальный матч ЧМ 2018.