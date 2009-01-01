ЧП на учениях "Запад-2017". Боевой вертолет нанес ракетный удар по зрителям — СМИ

Это была тренировка перед какой-то показухой, в результате два человека получили тяжелые ранения.

Боевой вертолет случайно нанес ракетный удар по толпе зрителей, в результате чего есть пострадавшие, пишет издание 66.RU со ссылкой на осведомленный источник.

По данным собеседника, инцидент произошел в результате технического сбоя.

"На полигоне "Лужский" под Санкт-Петербургом произошел непроизвольный пуск ракет класса "воздух-земля" с вертолета Ка-52", — говорится в сообщении.

"Они летели на цели, оставалось метров 500, по заданию на боевом пути включаются цепи вооружения, они включили, но там что-то коротнуло, и ракеты сошли сами. У осколков разлет большой, сгорели как минимум два автомобиля, два человека получили тяжелые травмы, сейчас они находятся в госпитале. Это была тренировка перед какой-то показухой. Пострадали, скорее всего, журналисты", — сообщил осведомленный источник.

Точная дата, когда произошло ЧП, неизвестна.

"Это случилось вчера или позавчера", — рассказал собеседник.

Как сообщили в пресс-службе Западного военного округа РФ, 17 сентября "в рамках совместного стратегического учения "Запад-2017" на полигоне "Лужский" экипажи ударных вертолетов Ми-28Н и Ка-52 армейской авиации Западного военного округа отработали задачи воздушной разведки, нанесение ракетного удара по наземным целям и прикрытие наземной группировки войск с воздуха".

Ранее сообщалось во время российско-белорусских учений "Запад-2017" два российских военно-транспортных самолета Ил-76 нарушили воздушное пространство Литвы.

фото; видео: издание 66.RU