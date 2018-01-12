ЧП в порту Барселоны: паром врезался в круизный лайнер, видео

В полиции основными причинами называют технические неполадки и человеческий фактор.

Порт Барселоны, иллюстрация. фото: Alexander Topchiy

В порту Барселоны прибывший из Марокко паром столкнулся с круизным лайнером. В результате ЧП никто не пострадал.

Инцидент произошел при попытке парома пришвартоваться. Судно врезалось в стоявший у причала лайнер, сообщает El Pais.

В полиции основными причинами называют технические неполадки и человеческий фактор.

В сети также опубликовали видео с места ЧП.

Напомним, в Германии в городе Дуйсбург пассажирское судно Swiss Crystal врезалось в опору автодорожного моста на реке Рейн. В результате аварии пострадали 27 человек, пять из них получили тяжелые травмы.