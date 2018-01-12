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ЧП в порту Барселоны: паром врезался в круизный лайнер, видео

Сегодня, 09:58

В полиции основными причинами называют технические неполадки и человеческий фактор.

порт, Барселона
Порт Барселоны, иллюстрация. фото: Alexander Topchiy
В порту Барселоны прибывший из Марокко паром столкнулся с круизным лайнером. В результате ЧП никто не пострадал.

Инцидент произошел при попытке парома пришвартоваться. Судно врезалось в стоявший у причала лайнер, сообщает El Pais.

В полиции основными причинами называют технические неполадки и человеческий фактор. 

В сети также опубликовали видео с места ЧП.

Напомним, в Германии в городе Дуйсбург пассажирское судно Swiss Crystal врезалось в опору автодорожного моста на реке Рейн. В результате аварии пострадали 27 человек, пять из них получили тяжелые травмы.

 
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Барселона, порт, паром, лайнер, судно, круиз, столкновение
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