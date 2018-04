"Чтобы ловить сигналы КГБ". В Сети высмеяли не сумевшего "обуздать" зонт Трампа

Сразу по возвращению в Вашингтон из рабочего визита президент США Дональд Трамп не сумел справиться с зонтом, вывернутым ветром наизнанку.

GIF-изображение инцидента случившегося опубликовал на своей странице в сервисе микроблогов Twitter пользователь Аарон Рупар. Он же оставил шуточную подпись - "Зонт работает не так".

This is... not how an umbrella works. #MAGA pic.twitter.com/9IqU9Kya2p