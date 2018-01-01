"Чтобы ловить сигналы КГБ". В Сети высмеяли не сумевшего "обуздать" зонт Трампа

Президент США вновь оконфузился в Вашингтоне.

Дональд Трамп и "непослушный" зонт Reuters

Сразу по возвращению в Вашингтон из рабочего визита президент США Дональд Трамп не сумел справиться с зонтом, вывернутым ветром наизнанку.

GIF-изображение инцидента случившегося опубликовал на своей странице в сервисе микроблогов Twitter пользователь Аарон Рупар. Он же оставил шуточную подпись - "Зонт работает не так".

Некоторые интернет-пользователи практически сразу нашли в инциденте "российский след". "Думаю, он вывернул зонт, чтобы ловить сигналы КГБ", — написал пользователь DemocracyValues. Другой пользователь с сарказмом попытались приободрить президента. "Зато с прической все в порядке", — отметил ExtinguishIt.

Напомним, ранее в Сети высмеяли внешний вид президента США.

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