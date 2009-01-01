"Чтобы в Европе был мир". Президент Болгарии объяснил своему преемнику, почему Крым — это Украина

Если мы хотим, чтобы в Европе был мир, должны существовать правила, и все мы должны их уважать, подчеркнул Плевнелиев.

Петр Порошенко и Росен Плевнелиев president.gov.ua

Президент Болгарии Росен Плевнелиев предостерег своего преемника Румена Радева от признания аннексии Крыма Россией.

Будущий президент Болгарии неоднократно говорил, что надо учитывать, что Крым является уже территорией России, сообщает Польское радио.

"Тезис, что согласно закону Крым является украинским, однако в действительности является российским, потому что Россия поставила там свой флаг (...) не разделяет ни один из европейских лидеров. Не разделяю его также и я. Президент Радев после вступления в должность должен очень внимательно изучить этот вопрос. Я помогу ему своими аргументами. Если мы хотим, чтобы в Европе был мир, должны существовать правила, и все мы должны их уважать", — подчеркнул Плевнелиев в сегодняшнем интервью для общественного радио.

Новый президент Болгарии Румен Радев, кандидат левых, который в ноябре победил на президентских выборах с 59,37% голосов, примет присягу в четверг и вступит в должность 22 января.

Его первым шагом будет назначение временного правительства после отставки в ноябре нынешнего кабинета и решение о досрочных парламентских выборах, которые должны состояться весной.

Напомним, ранее Плевнелиев заявил, что цель Кремля сравнима с той, которую ставил перед собой СССР — "ослабление Европы и распространение сомнений в ценностях демократии и верховенства права".