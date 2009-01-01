Чубаров рассказал об ошибке Ксении Собчак с Путиным: "явная политическая шизофрения"

Поведение телеведущей обусловлено многими факторами, которые позволяют думать, что она не самостоятельна, подчеркнул нардеп.

Ксения Собчак Скриншот видео с youtube.com

Российская телеведущая, которая заявила о намерении, совершила ошибку, сказав о том, что у нее разное отношение к нынешнему главе страныкак к человеку и политику.

Об этом нардеп, глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил в комментарии "Обозревателю".

В то же время собеседник подчеркнул, что такая позиция ведущей является явной политической шизофренией.

"Ее поведение обусловлено многими факторами, которые позволяют думать, что она не самостоятельна. В любом случае, в одном месте она говорила, что у нее разное отношение к Путину как к человеку и Путину и к политику. Но это не просто раздвоение", — отметил он.

По его словам, "в условиях, когда жизнь сотен миллионов людей зависит от конкретных политиков, стоящих во главе супердержав, то попытка подходить к Путину как к отдельному человеку, мол, "я когда-то у него на коленках сидела и он моего папу пожалел" — это явная политическая шизофрения".

Ранее российский оппозиционер, бывший депутат Госдумы Константин Боровой говорил, что в РФ нет никаких выборов, Ксения Собчак была нанята Кремлем для участия в пиар-кампании в поддержку прохождения Владимира Путина.

Позже ряд экспертов рассказали "Главреду", есть ли в России кандидаты, имеющие реальные шансы заменить Путина на должности президента страны. Ознакомиться с их мнениями можно здесь.