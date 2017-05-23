Чубаров сказал, когда у Путина в голове "что-то перемкнуло"

Меркель была права, когда говорила, что глава РФ живет в каком-то своем нереальном мире, считает нардеп.

Владимир Путин Reuters

У президента Российской Федерациив голове что-то перемкнуло, когда он почувствовал себя хозяином государства.

Об этом нардеп, председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров рассказал в интервью "Апострофу".

По его словам, месседжи, которые глава РФ озвучивает относительно каких-то сакральных моментов в истории страны, духовных скреп и прочего — "смесь самых примитивных черносотенных взглядов".

"… в нем чувствуется такая, присущая Сталину (советский диктатор Иосиф Сталина — Ред.), также святая уверенность в том, что он как владыка России имеет особый статус. И этот статус ему не просто дает право, а обязывает его диктовать миру свои условия", — отметил политик.

Народный избранник считает, что, "возможно, именно это и имела в виду госпожа Меркель (канцлер ФРГ Ангела Меркель — Ред.), когда говорила, что Путин живет в каком-то своем нереальном мире". "Я думаю, она абсолютно права", — добавил собеседник.

Ранее российский оппозиционер, тринадцатый чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров говорил, что Владимир Путин не может мыслить вдолгую, диктаторы думают о сегодняшнем дне и о завтрашнем утре.