"Чудовище со множеством шупалец". В Госдепе США дали оригинальное определение России

Позицию ведомства озвучила его официальный представитель Хезер Науэрт.

Здание Госдепа США Reuters

Официальный представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт, отвечая на вопрос представителя СМИ о том, будут ли следующие президентские выборы в США в безопасности − после высылки шести десятков российских дипломатов, назвала Россию "чудовищем из морских глубин".

Данные слова она сказала в ходе очередного брифинга, полная стенограмма которого доступна на официальном интернет-портале американского внешнеполитического ведомства.

"Мы давно говорили, что Россия — страна, которая заинтересована в том, чтобы вмешиваться в выборы в других государствах […]. Мы наблюдали попытки России вмешаться в выборы, в том числе при помощи пропаганды, и в Мексике, и во Франции, и в других европейских странах. Поэтому мы не можем сказать, что теперь выборы в Штатах будут в большей безопасности. […] У России длинные руки и много щупалец. Мы предполагаем, что она будет и впредь проявлять интерес к нашим выборам", — заявила Науэрт.

Напомним, ранее глава Пентагона заявил о том, что РФ впервые Второй мировой войны применила в Европе оружие массового уничтожения.