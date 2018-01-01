Цукерберг нашел доказательства вмешательства России в американские выборы

По словам главы Facebook, впервые обнаружить соответствующие данные компании удалось в 2015 году.

Марк Цукерберг Скриншот

Глава и создатель Facebook Марк Цукерберг заявил, что у компании есть "абсолютно ясные" свидетельства попыток вмешательства России в американские выборы 2016 года

Об этом сообщает американское издание Recode.

"Имеющиеся в нашем распоряжении данные достаточно ясно указывают на то, что россияне действительно пыталась повлиять на выборы (...) Мы обнаружили это в середине 2015-го и проинформировали ФБР. Потом мы видели такую же активность в 2016 году, и идентифицировали некоторых из этих людей. Во время выборов мы получали некоторую информацию от ФБР, которая помогла нам понять общую картину. Вы можете увидеть ее в документе прокурора Мюллера, выпущенном на прошлой неделе. Это - часть наших находок", - сказал Цукерберг.

Накануне президент США Дональд Трамп прокомментировал новые обвинения по "Рашагейту", которые накануне были предъявлены 12 российским разведчикам.

"Истории о 12 россиянах, которые вы услышали вчера, происходили во время администрации Обамы, а не во время администрации Трампа. Почему они ничего не сделали с этим, особенно учитывая, что, как сообщалось, ФБР проинформировало об этом президента Обаму в сентябре перед выборами?" - написал Трамп в Twitter.

Он также задался вопросом, где был DNS-сервер, и почему ФБР не завладело его данными.

Напомним, 13 июля США предъявили заочные обвинения 12 российским разведчикам по делу о вмешательстве в выборы американского президента в 2016 году. Все они обвиняются в организации кибератак с целью кражи документов для их последующей публикации. Отмечается, что россияне в том числе устанавливали специальное программное обеспечение на компьютеры, чтобы следить за пользователями и читать их переписку.

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