Цукерберг рассказал, как с помощью Facebook сходить на свидание

Основатель знаменитой соцсети анонсировал создание новой функции.

Марк Цукерберг на конференции рассказал об инновациях в Facebook Фото: Reuters

Основатель Facebook Марк Цукерберг в ходе выступления перед аудиторией ежегодной конференции разработчиков F8 рассказал о внедрении новой функции для свиданий.

"В этом новом разделе знакомств пользователи смогут просматривать события и группы, связанные с их интересами, например, предстоящие концерты или марафоны. Если пользователь видит событие, которое он хотел бы посетить, он может "разблокировать" его, чтобы взаимодействовать с другими заинтересовавшимися", - цитирует его CNN.

По словам Цукерберга, новая функция, которая будет запущена в конце 2018 года, позволит пользователям знакомиться и встречаться с новыми людьми.

"Мы разработали эту функцию с учетом конфиденциальности и безопасности", - добавил основатель Facebook.

Напомним, глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что до конца 2018 года ведомство проведет проверку американской компании Facebook, в случае невыполнения ею нескольких условий, встанет вопрос о блокировке одноименной соцсети на всей территории Российской Федерации.

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