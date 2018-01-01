"Цунами ржача". В Турции Гэндальф стал лидером оппозиции и критиковал Эрдогана: видео

Гэндальф возмущался политикой Эрдогана в прямом эфире.

Депутат транслировал заседание фракции через Facebook Скриншот

В Турции депутат местного парламента от Республиканской народной партии Тaджеттин Байыр решил транслировать заседание фракции через Facebook и не заметил, как включил эмодзи.

В результате лидер партии (оппозиции) Кемаль Кылычдароглу во время эмоционального выступления про авторитаризм и коррупцию выглядел как волшебник Гэндальф из "Властелина колец", пишет журналист Осман Пашаев в Facebook.

"Депутат то ли решил, что читать онлайн-комментарии нехаляльно, то ли увлекся речью своего лидера, поэтому Гэндальф возмущался политикой Эрдогана в прямом эфире в течение 18 минут, пока в турецком сегменте твиттера не образовалось цунами ржача.

На 19-й минуте депутат прекратил трансляцию и удалил ее запись, но некотрым удалось записать видео с экрана и сделать короткую нарезку", — рассказал Пашаев.

Напомним, ранее компанию Facebook обвинили в привлечении аудитории любой ценой.