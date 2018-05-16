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"Да, потеряли Крым, но не надо жечь мосты": Захарова о "полной безнадеги" реакции Киева на Керченский мост

Сегодня, 13:27

При этом чиновница не оставляет надежды наладить отношения с "братским народом", несмотря на аннексию Крыма и оккупацию Донбасса.

Мария Захарова
Захарова назвала реакцию украинской стороны на открытие Крымского моста актом "отчаяния".
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала реакцию украинской стороны на открытие Керченского моста актом "отчаяния и полной безнадеги".

"Это такой юмор, сарказм, но мне кажется, это уже от отчаяния, полной безнадеги делаются такие заявления: страшные, злобные", — цитирует Захарову РИА Новости.

При этом чиновница, судя по ее заявлениям, не оставляет надежды наладить отношения с "братским народом", несмотря на аннексию Крыма и оккупацию Донбасса: "Да, потеряли территорию, да, люди сделали такой выбор, но никто не собирался жечь мосты, все собирались только их строить".

Захарова посоветовала не обращать внимания на "чудовищные в своей глупости" заявления украинских властей.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко посмеялся над открытием Крымского моста. По его словам, мост понадобится, когда оккупанты срочно будут покидать Крым.

В свою очередь Госдеп США заявил, что строительство Россией Керченского моста негативно отразилось на людях в Крыму. С помощью сооружения РФ пытается укрепиться, подчеркнула Нойерт.

Ранее на главном пропагандистском канале Путина похвастались, что глава РФ переплюнул Гитлера"Этот проект хотели осуществить англичане в XIX веке. Этот проект хотел осуществить Николай II, этот проект хотел осуществить осуществить Гитлер и Шпеер. Главный архитектор Рейха сделал этот проект в начале сороковых годов, а осуществил его... Путин", — сказал комментатор.

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Теги:  
Крым, Крымский мост, Керченский мост, аннексия Крыма, Мария Захарова
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