"Да, потеряли Крым, но не надо жечь мосты": Захарова о "полной безнадеги" реакции Киева на Керченский мост

При этом чиновница не оставляет надежды наладить отношения с "братским народом", несмотря на аннексию Крыма и оккупацию Донбасса.

Захарова назвала реакцию украинской стороны на открытие Крымского моста актом "отчаяния".

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала реакцию украинской стороны на открытие Керченского моста актом "отчаяния и полной безнадеги".

"Это такой юмор, сарказм, но мне кажется, это уже от отчаяния, полной безнадеги делаются такие заявления: страшные, злобные", — цитирует Захарову РИА Новости.

При этом чиновница, судя по ее заявлениям, не оставляет надежды наладить отношения с "братским народом", несмотря на аннексию Крыма и оккупацию Донбасса: "Да, потеряли территорию, да, люди сделали такой выбор, но никто не собирался жечь мосты, все собирались только их строить".

Захарова посоветовала не обращать внимания на "чудовищные в своей глупости" заявления украинских властей.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко посмеялся над открытием Крымского моста. По его словам, мост понадобится, когда оккупанты срочно будут покидать Крым.

В свою очередь Госдеп США заявил, что строительство Россией Керченского моста негативно отразилось на людях в Крыму. С помощью сооружения РФ пытается укрепиться, подчеркнула Нойерт.

Ранее на главном пропагандистском канале Путина похвастались, что глава РФ переплюнул Гитлера. "Этот проект хотели осуществить англичане в XIX веке. Этот проект хотел осуществить Николай II, этот проект хотел осуществить осуществить Гитлер и Шпеер. Главный архитектор Рейха сделал этот проект в начале сороковых годов, а осуществил его... Путин", — сказал комментатор.

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