"Давай в другом месте". Трамп предложил перенести переговоры по Донбассу из Минска

Нурсултан Назарбаев предлагает собираться в Казахстане.

Назарбаев и Трамп обсудили перенос переговоров по Донбассу из Минска в другой город. Фото: EPA-EFE

Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры по мирному урегулированию военного конфликта на востоке Украины необходимо перенести из Минска в другое место.

Такую инициативу американский президент высказал на пресс-конференции в Нью-Йорке по итогам заседания Совета безопасности ООН в диалоге с лидером Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, сообщает Интерфакс.

"Мы говорили о том, что "Минск-1" застопорился, в тупике, нужен "Минск-2". Он говорит: "Давай в другом месте". Я говорю: "Давайте", - сказал Назарбаев.

Президент Казахстана заявил, что изначально мирный процесс должен был состояться в Казахстане. И он для этого проводил встречи, пытаясь собрать всех у себя.

"Минские договоренности зашли в тупик, я считаю. Сейчас миротворцев надо вводить в Донбасс и Луганск, чтобы они определили границу. Надо сближать их позиции как-то, подходить квзаимопониманию. Этого взаимопонимания сегодня нет", - сказал Назарбаев.

Напомним, ранее в Минске Украина и представители террористических группировок "ЛНР" и "ДНР" произвели обмен списками удерживаемых в плену лиц.