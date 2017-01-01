"Давай в другом месте". Трамп предложил перенести переговоры по Донбассу из Минска

Нурсултан Назарбаев предлагает собираться в Казахстане.
Такую инициативу американский президент высказал на пресс-конференции в Нью-Йорке по итогам заседания Совета безопасности ООН в диалоге с лидером Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, сообщает Интерфакс.
"Мы говорили о том, что "Минск-1" застопорился, в тупике, нужен "Минск-2". Он говорит: "Давай в другом месте". Я говорю: "Давайте", - сказал Назарбаев.
Президент Казахстана заявил, что изначально мирный процесс должен был состояться в Казахстане. И он для этого проводил встречи, пытаясь собрать всех у себя.
"Минские договоренности зашли в тупик, я считаю. Сейчас миротворцев надо вводить в Донбасс и Луганск, чтобы они определили границу. Надо сближать их позиции как-то, подходить квзаимопониманию. Этого взаимопонимания сегодня нет", - сказал Назарбаев.
Напомним, ранее в Минске Украина и представители террористических группировок "ЛНР" и "ДНР" произвели обмен списками удерживаемых в плену лиц.