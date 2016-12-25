"Дефицит опытных летчиков". Опубликовано фото столкнувшихся на земле истребителей РФ

Причиной столкновения двух истребителей стали "ошибочные действия летчика истребителя.

В Тверской области столкнулись два истребителя bmpd.livejournal.com

Опубликованы фото аварии двух российских истребителей Су-27СМ, произошедшей 15 декабря 2016 года на аэродроме базирования авиаполка в Хотилово (Тверская область, РФ).

Об этом идет речь в сообщении в блоге bmpd, выходящего под эгидой Центра анализа стратегий и технологий, пишет "Взгляд".

"Фотография аварии двух истребителей Су-27СМ из состава 790-го истребительного авиационного полка 105-й гвардейской смешанной авиационной дивизии 6-й Ленинградской Краснознаменной армии ВВС и ПВО России, произошедшей 15 декабря 2016 года на аэродроме базирования этого полка Хотилово (Тверская область)", — говорится в сообщении блога.

Блогеры отметили, что фото распространяется в соцсетях, а недавно попало и в зарубежные СМИ. В частности, об аварии писало издание National Ineterest. Рассуждая о возможных причинах аварии, NI пишет, в частности, о "дефиците опытных летчиков" в России.

По данным bmpd, причиной столкновения двух истребителей стали "ошибочные действия летчика истребителя с бортовым номером "02 красный", чрезмерно энергично работавшего РУДом при рулежке по аэродрому".

Напомним, ранее сообщалось, что в Черном море найдены обломки шасси пропавшего самолета Ту-154 Минобороны РФ, летевшего после дозаправки из Сочи в сирийскую Латакию. Погибли более 90 человек.

Фото: bmpd.livejournal.com.