Делал доклад Путину на параде. В Сирии на фугасе подорвался полковник РФ из морской пехоты

В срочном порядке Федянина эвакуировали в главный военный клинический госпиталь имени Бурденко в Москве, где он и скончался.

Владимир Путин и Валерий Федянин Скриншот

В Сирии получил ранения командир 61-й отдельной Киркенесской бригады морской пехоты Северного флота РФ, полковник Валерий Федянин.

Об этом сообщает severpost.ru.

Федянин был тяжело ранен в ходе подрыва на фугасе. В срочном порядке его эвакуировали в главный военный клинический госпиталь имени Бурденко в Москве, где он и скончался. Водитель, который находился в бронемашине вместе с Федяниным, также погиб.

О полковнике известно, что в 2017 году он командовал расчетом морских пехотинцев во время Парада Победы 9 мая на Красной площади.

Похороны Федянина состоятся на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах в российской столице 3 октября.

Официальной информации российского Минобороны по поводу смертельного ранения в Сирии российского полковника нет.

В социальных сетях выложили фрагмент видеозаписи, на которой комбриг морских пехотинцев делает доклад президенту Владимиру Путину во время парада на Красной площади в Москве.

Напомним, ранее сообщалось, что в Сирии минометным огнем уничтожили генерала РФ, командовавшего боевиками ДНР.