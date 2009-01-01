Делал доклад Путину на параде. В Сирии на фугасе подорвался полковник РФ из морской пехоты

В срочном порядке Федянина эвакуировали в главный военный клинический госпиталь имени Бурденко в Москве, где он и скончался.
Об этом сообщает severpost.ru.
Федянин был тяжело ранен в ходе подрыва на фугасе. В срочном порядке его эвакуировали в главный военный клинический госпиталь имени Бурденко в Москве, где он и скончался. Водитель, который находился в бронемашине вместе с Федяниным, также погиб.
О полковнике известно, что в 2017 году он командовал расчетом морских пехотинцев во время Парада Победы 9 мая на Красной площади.
Похороны Федянина состоятся на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах в российской столице 3 октября.
Официальной информации российского Минобороны по поводу смертельного ранения в Сирии российского полковника нет.
В социальных сетях выложили фрагмент видеозаписи, на которой комбриг морских пехотинцев делает доклад президенту Владимиру Путину во время парада на Красной площади в Москве.
Напомним, ранее сообщалось, что в Сирии минометным огнем уничтожили генерала РФ, командовавшего боевиками ДНР.