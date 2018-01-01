Делегация США прибыла в КНДР – Трамп

Американский лидер заверил, что встреча с Ким Чен Ыном состоится.

Трамп подтвердил свои намерения встретиться с Ким Чен Ыном Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп подтвердил прибытие американской делегации в КНДР

"Наша команда Соединённых Штатов прибыла в Северную Корею, чтобы договориться о встрече на высшем уровне между Ким Чен Ыном и мной", - написал он в Twitter.

Глава американского государства подчеркнул, что у Северной Кореи есть все предпосылки для того, чтобы стать значимой державой.

"Ким Чен Ын согласен со мной по этому поводу. Это произойдёт!" — написал он.

Фото: Twitter/Дональд Трамп

Напомним, Трамп заявил об отмене встречи с Ким Чен Ыном "из-за откровенно враждебных высказываний" со стороны лидера КНДР.

Встреча была запланирована на 12 июня, она должна была состояться в Сингапуре.

Ранее глава США заявлял, что встретится с лидером Северной Кореи для обеспечения мирного будущего всей планеты.

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