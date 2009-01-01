Делегацию из РФ не пустили на территорию Молдовы

Пограничники отказали делегации в доступе в страну
Представители РФ приехали на форум делового сотрудничества "Москва-Бэлць-Молдова". Проблемы с их допуском на территорию возникли потому, что официально в Пограничную полицию Республики Молдова не поступало информации о прибытии делегации. В свою очередь россияне не смогли документально подтвердить цель своего визита.
"У пограничной полиции не было информации о том, что это была официальная делегация. В то же время делегация не смогла представить документы, которые бы подтверждали, что они будут участвовать в форуме", - отметила представитель пресс-службы Пограничной полиции Раиса Новицки.
Мэр города Бэлць и лидер "Нашей партии" Ренато Усатый, известный своей пророссийской позицией, пообещал разобраться в ситуации и добавил, что это "беспредел", так как организация форума была профинансирована Россией.