Делегацию из РФ не пустили на территорию Молдовы

Пограничники отказали делегации в доступе в страну

Делегация РФ не смогла попасть на форум Открытые источники

Молдове не приняли российскую делегацию. Молдавский ресурс ZdG сообщает, что делегацию из РФ не пустили на территорию страны.

Представители РФ приехали на форум делового сотрудничества "Москва-Бэлць-Молдова". Проблемы с их допуском на территорию возникли потому, что официально в Пограничную полицию Республики Молдова не поступало информации о прибытии делегации. В свою очередь россияне не смогли документально подтвердить цель своего визита.

"У пограничной полиции не было информации о том, что это была официальная делегация. В то же время делегация не смогла представить документы, которые бы подтверждали, что они будут участвовать в форуме", - отметила представитель пресс-службы Пограничной полиции Раиса Новицки.

Мэр города Бэлць и лидер "Нашей партии" Ренато Усатый, известный своей пророссийской позицией, пообещал разобраться в ситуации и добавил, что это "беспредел", так как организация форума была профинансирована Россией.