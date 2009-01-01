"Дело 13 января". Горбачева вызвали на допрос в литовский суд

Единственный президент СССР получил повестку в конце 2016 года.

Михаил Горбачев lenta-ua.net

В Литве Вильнюсский окружной суду, рассматривающий "дело 13 января", вызвал на допрос в качестве свидетеля бывшего генерального секретаря, а позднее первого и единственного президента Советского Союза —

Об этом сообщила судья Айнора Корнелия Мацявичене, пишет Delfi.

В то же время она уточнила, что повестку бывшему лидеру СССР вручили 28 декабря 2016 года.

"Документ был направлен обычной почтой на адрес Фонда М. Горбачева", — отметили журналисты.

Пока неизвестно, намерен ли свидетель прибыть на процесс в Литву, согласен ли он дать показания в режиме видеоконференции. Попросили допросить Горбачева сын погибшего во время кровавых январских событий Аполинараса Повилайтиса Робертас и его адвокат.

Напомним, в Вильнюсе в ночь на 13 января 1991 года в результате действий советских военных возле Дома печати, телебашни и здания Литовского радио и телевидения были убиты 14 гражданских лиц, сотни людей получили ранения. Сам Михаил Горбачев отрицал, что давал приказ стрелять.