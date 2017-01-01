Дело Фирташа. Украинскому олигарху дали отсрочку от экстрадиции в США

Такое решение принял Верховный суд Австрии.

Фирташу дали отсрочку от экстрадиции в США Reuters

Украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ пока не будут экстрадирован в США.

Такое решение принял Верховный суд Австрии. Он признал не лишенной оснований апелляцию Фирташа с просьбой пересмотреть как ошибочный вердикт Апелляционного суда, который вопреки решению суда первой инстанции разрешил его экстрадицию в США. Об этом заявляют защитники Фирташа.

"Верховный суд постановил приостановить экстрадицию Фирташа до рассмотрения его обращения", - говорится в сообщении адвоката украинского бизнесмена Ленни Дж.Дэвис из компании Davis Goldberg Galper PLLC (Вашингтон), пишет "Интерфакс-Украина".

Напомним, ранее австрийский суд отказался выдать Испании украинского олигарха.