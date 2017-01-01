Дело о крушении "Боинга-777" на Донбассе: родственники жертв отсудили у Гиркина миллионные компенсации

Суд установил суммарную компенсацию родственникам жертв "Боинга-777" в размере 400 млн долл. – по 20 млн долл каждому.

Место крушения "Боинга" на Донбассе. Reuters

Суд США постановил, что родственники жертв малазийского самолета "Боинг-777", рухнувшего в небе над оккупированным Донбассом , имеют право на компенсацию в несколько сотен миллионов долларов.

Об этом сообщается в сюжете нидерландской документальной телепрограммы Zembla, пишет издание Het Parool.

Отмечается, что иск был подан членами семей 25 жертв катастрофы MH17.

Американский суд постановил, что ответственность за уничтожение лайнера ЗРК "Бук" несет "российский офицер" Игорь Гиркин (Стрелков), который руководил боевиками на оккупированной территории Донбасса.

Суд установил суммарную компенсацию родственникам жертв трагедии в размере 400 миллионов долларов – по 20 млн долл каждому.

Кроме того, в сообщении говорится, что шанс того, что они действительно получат компенсацию, является незначительным.

Сам Гиркин в суд не явился, а в Москве его не нашли по домашнему адресу. Адвокаты родственников жертв авиакатастрофы намерены арестовать имущество Гиркина. Но, как пишет издание, скорее всего, этого будет недостаточно, чтобы выплатить сотни миллионов долларов.

Также в издании отметили, что передача о судебном разбирательстве выйдет в эфир 7 марта.

Напомним, самолет "Боинг-777" был сбит 17 июля 2014 года над территорией Донецкой области, которая контролируется террористами ДНР. Погибли 298 человек, которые находились на борту. Пассажирами рейса были граждане 10 стран.

Установлено, что самолет был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук". В частности, согласно отчету, авиакатастрофа произошла в результате детонации боеголовки типа 9N314M, которую выпустили из зенитно-ракетного комплекса "Бук" на востоке Украины.

Кроме того, международные эксперты доказали российское происхождение "Бука", сбившего "Боинг-777" на Донбассе.