Дело о вмешательстве РФ в американские выборы. Трамп заявил о доверии спецслужбам США

ЦРУ подтвердило позицию о вмешательстве России в выборы США после заявлений Трампа о возражениях Путина.

Владимир Путин и Дональд Трамп Reuters

В расследовании дела о вмешательстве России в президентские выборы в США президент Дональд Трамп выразил доверие действиям американских спецслужб.

Об этом Трамп заявил в ходе пресс-конференции во вьетнамском Ханое в воскресенье, 12 ноября, сообщает "Немецкая волна".

"Я с нашими (разведывательными, — ред.) службами. Я верю в наши спецслужбы", — заявил Трамп. По его мнению, спецслужбы США возглавляют "прекрасные люди".

Это стало ответом на просьбу журналистов прояснить предыдущее заявление Трампа, сделанное им накануне по дороге в Ханой. Тогда американский президент рассказал о заверении российского коллеги Владимира Путина в невмешательстве Москвы в выборы президента США. При этом Трамп добавил, что "действительно" верит, что "если он говорит мне это, то он это и имеет в виду".

На пресс-конференции в Ханое президент США также подчеркнул, что считает важным находить общий язык с Россией, в частности, для разрешения конфликта с Северной Кореей. "Мы хотим прогресса, а не провокаций", — отметил Трамп, говоря об отношениях с КНДР.

Ранее в тот же день Трамп поместил в своем микроблоге Twitter сообщение, в котором указал на необходимость установления "хороших отношений с Россией". Россия, по мнению президента США: могла бы "значительно помочь" в решении северокорейского кризиса, конфликтов в Украине и в Сирии, а также в борьбе с терроризмом. Он подчеркнул также, что "хорошие отношения с Россией — это хорошо, а не плохо". А тех, кто не согласен с такой позицией, Трамп назвал "ненавистниками и дураками".

В свою очередь, ЦРУ подтвердило позицию о вмешательстве России в выборы США после заявлений Трампа о возражениях Путина. Об этом в комментарии американскому изданию The Hill сообщил директор ЦРУ Майк Помпео.

"Мы поддерживаем и всегда поддерживали выводы разведывательного сообщества, обнародованные в январе 2017 года под названием "Оценка российской деятельности и намерений на последних выборах в США". Оценки разведки относительно вмешательства России в выборы не изменились", — отметил Помпео.

По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, во время короткого разговора президенты США Дональд Трамп и России Владимир Путин говорили об Украине, но не обсуждали эту тему, сообщает радио "Свобода".

В этом разговоре звучало слово "Украина", "констатировалось, что ситуация сложная", но детального обсуждения не было, сказал Песков журналистам в Данангу во Вьетнаме, где ранее Трамп и Путин в ходе международного саммита коротко пересеклись несколько раз.

Трамп, со своей стороны, тоже заявлял после коротких встреч с Путиным, что предпочел бы обсудить с ним, в частности, Украину. Как сказал он журналистам в президентском самолете, которым он летел из Дананга во вьетнамскую столицу Ханой, в течении одной из этих коротких встреч он несколько раз переспросил Путина относительно вмешательства России в президентские выборы в США 2016 года, а тот несколько раз возразил.

"Ну не могу же я стоять и спорить с ним. Я бы лучше поговорил с ним о том, чтобы он убрался из Сирии, я бы лучше взялся работать с ним в отношении Украины", — добавил президент США.

Сам Путин, со своей стороны, на своей итоговой пресс-конференции после саммита организации Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества заявил, что "ничего не слышал" и "ничего не знает" по поводу сообщений о предложении США в отношении миротворческих сил ООН для оккупированной части украинского Донбасса.

Речь шла о статье в американском издании The Wall Street Journal от 9 ноября о том, что США готовятся в ближайшие дни обсудить с российскими чиновниками предложение разместить на востоке Украины 20 тыс. миротворцев ООН.