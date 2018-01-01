Дело Скрипаля. В Британии определились по поводу санкций против России

Великобритания приняла меры для отслеживания людей, которые могли заниматься деятельностью, угрожающей безопасности.

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Британское правительство пока не будет вводить новые ограничительные меры против Москвы, но рассматривает возможность таких шагов в будущем, заявил пресс-секретарь британского премьера Терезы Мэй

Он отметил, что Великобритания приняла меры для отслеживания людей, которые "могли заниматься деятельностью, угрожающей безопасности Соединенного Королевства и союзников", сообщает "Радио Свобода".

"Это включает строгие проверки государственных служащих на частных рейсах", — сказал пресс-секретарь премьера после того, как Мэй встречалась с другими высшими должностными лицами и советниками на заседании Совета национальной безопасности Великобритании..

"Есть и другие меры, которые правительство и чиновники по вопросам безопасности активно обсуждают и готовы ввести в любое время", — сказала Мэй на заседании Совета национальной безопасности.

Напомним, 20 марта 23 российских дипломата покинули территорию Великобритании. Дипломаты, которых премьер Мэй назвала шпионами, утром сели в три автобуса и покинули территорию посольства в Лондоне. Позже они пересели на самолет в Москву.

Экс-разведчика Скрипаля и его дочь обнаружили 4 марта без сознания на скамейке в парке Солсбери на юге Великобритании. Позже британские следователи установили, что их отравили нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработали в России.