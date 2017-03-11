Денег нет? Ну, объезжайте. Медведев сделал платной главную дорогу в направлении Украины

Почти 100 лет водителям придется платить за проезд по 70-км участке трассы М3 "Украина" в Калужской области.

В России установили платный проезд по 70-километровому участке трассы М3 "Украина" в Калужской области на ближайшие 93 года до мая 2109 года.

Соответствующий документ подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев, пишет Газета.ру.

"Установить, что использование участка автомобильной дороги общего пользования федерального значения М3 "Украина" Москва — Калуга — Брянск — граница с Украиной в Калужской области осуществляется на платной основе до 1 мая 2109 года", — говорится в распоряжении.

До 2109 года всем водителям придется платить за проезд по 70-километровом участке трассы М3 "Украина" в Калужской области (124—194-й км), а стоимость проезда составит от 90 до 340 рублей.

"Полная стоимость проезда по 70-километровому платному участку днем для легковых автомобилей составит 90 рублей, для грузовых двухосных автомобилей высотой до 2,6 м — 135 рублей, для двухосных грузовых автомобилей выше 2,6 м — 180 рублей, для грузовых автомобилей выше 2,6 м и имеющих три и более осей — 340 рублей. Ночью проезд должен стоить вдвое дешевле, с транспондером скидка составит около 20%", — говорится в сообщении.

Водители, которые захотят сэкономить, смогут воспользоваться для бесплатного проезда "в обход" участками автомобильных дорог протяженностью 123 и 135 км.

Напомним, ранее в оккупированном Россией Крыму местные пенсионеры пожаловались Медведеву на мизерные пенсии и призвали его провести индексацию пенсий.

"Ее нигде нет. Мы ее вообще не принимали. Просто денег нет сейчас. Найдем деньги, сделаем индексацию. Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья", — ответил Медведев крымчанам.

Видео: gazeta.ru