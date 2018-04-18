Деньги в безопасности: в SWIFT заверили, что Россия избежит жестких международных санкций

В SWIFT озвучили свою позицию.

Россию не отключат от SWIFT. panarmenian.net

России не стоит опасаться отключения от международной межбанковской системы SWIFT из-за санкций, заверил генеральный директор организации Готфрид Лайбрандт.

Об этом со ссылкой на источники сообщает газета "Ведомости", которая" отправляла в организацию соответствующий запрос.

SWIFT придерживается нейтралитета, пояснил Лайбрандт.

Организация заняла последовательную и профессиональную позицию, отметил представитель России в совете директоров SWIFT Эдди Астанин. По его словам, SWIFT еще в 2014 году заявила, что не намерена "отвечать на попытки давления и призывы отключить финансовые институты от своей сети". После чего в марте 2018 года подтвердила свою позицию.

Напомним, в материалах для прессы, которые подготовила пресс-служба Белого дома, говорилось о том, что в связи с ситуацией в Сирии США могут ввести новые санкции против России.

Постпред США при ООН Никки Хейли также заявляла о том, что США вскоре объявят о новых санкциях в отношении России.

В то же время по данным The Washington Post, Трамп после консультации с советниками принял решение приостановить введение новых санкций в отношении России.