Депутат из Петербурга написал "расстрельный" закон для соцсетей и вызвал волну возмущения: видео

Народный избранник заявил, что социальные сети вредят психическому здоровью россиян.

Депутат Андрей Анохин убежден, что соцсети несут угрозу Фото: Facebook/Андрей Анохин

Депутат петербургского Законодательного собрания от "Единой России" Андрей Анохин написал закон о запрете социальных сетей и ограничении пользования интернетом для граждан России. Парламентарий убежден, что новейшие технологии вредят психическому здоровью россиян.

"Написал закон!!! Приглашаю к обсуждению, важно мнение каждого!!!", - подписал депутат видео, которое опубликовал в Facebook.

По мнению Анохина, необходимо ограничить или запретить доступ к соцсетям, блогам, включая микроблог Twitter, и иным сетевым сообществам.

Депутат заявил, что необходимо идентифицировать каждого пользователя соцсетей через государственные серверы и ограничить пребывание в них до трех часов в сутки. Пользователям до 18 лет, по мнению законодателя, социальные сети вообще должны быть запрещены на вход из школ, университетов и публичных мест.

Анохин добавил, что ограничения должны распространяться не только на россиян, но и на граждан других государств, находящихся на территории России. Он подчеркнул, что соцсети, которые будут саботировать данные правила, вообще нужно категорически запретить.

Однако рядовые россияне в комментариях к видео без особого восторга восприняли предложения "единороса" Анохина.

"Господин Анохин! С Вашим интеллектом только в дворники, но никак не в депутаты!", "Долго зрело? 9 месяцев? Милонов, наверное, осеменил?", "А может вы, депу.... и прочая властва, перестанете насиловать народ вашим всеобщим враньем?! Дайте нам нормально жить!!! Мы не хотим в каменный век!!!", "Это дебилы, они уже не знают, что придумать, и на что ещё ввести налог и какой запрет", - взорвалась комментариями Facebook-страница Анохина.

Фото: Facebook/Андрей Анохин

Фото: Facebook/Андрей Анохин

Фото: Facebook/Андрей Анохин

Напомним, правительство РФ ратифицировало постановление, согласно которому должен быть сохранен весь трафик российских пользователей за последние 30 дней. В опубликованном 19 апреля на официальном инернет-портале правовой информации документе констатируется, что с 1 октября 2018 года все операторы мобильной связи, предоставляющие услуги на территории России, обязаны хранить информацию о каждом пользователе на протяжении месяца.

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