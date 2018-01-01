Депутаты Европарламента призвали украинских чиновников выйти на марш ЛГБТ

Европарламентарии просят защитить права участников КиевПрайда.

Евродепутаты просят, чтобы украинские власти вышли на ЛГБТ-марш Фото: Reuters

35 депутатов Европейского парламента написали открытое письмо к президенту Петру Порошенко, Кабинету министров и Верховной Раде, в котором попросили обеспечить 17 июня безопасность участников Марша равенства , а также по возможности присоединиться к ним.

"Мы призываем украинские власти сохранить мир в этом году 17 июня и обеспечить безопасность на предстоящем КиевПрайде, - сказано в сообщении, размещенном на сайте евродепутата Ребекки Хармс.

Отмечается, что в минувшие года Киев продемонстрировал намерения всей страны обеспечить гражданам право на мирные собрания.

В сообщении подчеркивается, что Украина остается одной из последних стран Европы, где права ЛГБ-сообществ не защищены на законодательном уровне.

"Большие изменения часто начинаются с символических жестов. Мы призываем украинских лидеров и власти присоединятся к своим гражданам на КиевПрайде 17 июня. Сделайте историю и станьте вместе с украинцами, которые идут к демократии в нашей европейской семье", - написали евродепутаты.

Напомним, ранее в Киеве группа неизвестных сорвала мероприятие о правах сексуальных меньшинств под названием "Наступление на права ЛГБТ как форма цензуры: опыт России".

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