"Девочке во влагалище заливали пенобетон". На росТВ рассказали о новых "зверствах" ВСУ на Донбассе

Ольга Ковтиди рассказала очередную кровавую историю.
По ее словам, на Донбассе якобы много страшных случаев: "Восьмилетняя изнасилованная девочка, которой во влагалище заливается пенобетон".
Ковтиди также рассказала еще о "четырех девочках, от 18 до 25 лет", которым "на лбу вырезали "жена сепаратиста", "кума сепаратиста", "дочь сепаратиста".
"С разрезанными грудями, их спина к спине посадили, проволокой обвязали и отправили их родственникам", — заявила коллаборантка во время одной из пропагандистских программ на росТВ.
Напомним, ранее боец АТО рассказал, как в Италии заплевал российского пропагандиста Артема Шейнина.