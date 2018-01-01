Ольга Ковтиди рассказала очередную кровавую историю.

На росТВ рассказали о новых «зверствах» ВСУ qha.com.ua

Нелегитимный член Совета Федерации РФ от аннексированного Крыма Ольга Ковтиди рассказала очередную кровавую историю о "зверствах" ВСУ на Донбассе

По ее словам, на Донбассе якобы много страшных случаев: "Восьмилетняя изнасилованная девочка, которой во влагалище заливается пенобетон".

Ковтиди также рассказала еще о "четырех девочках, от 18 до 25 лет", которым "на лбу вырезали "жена сепаратиста", "кума сепаратиста", "дочь сепаратиста".

"С разрезанными грудями, их спина к спине посадили, проволокой обвязали и отправили их родственникам", — заявила коллаборантка во время одной из пропагандистских программ на росТВ.

Напомним, ранее боец АТО рассказал, как в Италии заплевал российского пропагандиста Артема Шейнина.