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"Девочке во влагалище заливали пенобетон". На росТВ рассказали о новых "зверствах" ВСУ на Донбассе

Сегодня, 18:18

Ольга Ковтиди рассказала очередную кровавую историю.

Ольга Ковтиди
На росТВ рассказали о новых «зверствах» ВСУ qha.com.ua
Нелегитимный член Совета Федерации РФ от аннексированного Крыма Ольга Ковтиди рассказала очередную кровавую историю о "зверствах" ВСУ на Донбассе.

По ее словам, на Донбассе якобы много страшных случаев: "Восьмилетняя изнасилованная девочка, которой во влагалище заливается пенобетон".

Ковтиди также рассказала еще о "четырех девочках, от 18 до 25 лет", которым "на лбу вырезали "жена сепаратиста", "кума сепаратиста", "дочь сепаратиста".

"С разрезанными грудями, их спина к спине посадили, проволокой обвязали и отправили их родственникам", — заявила коллаборантка во время одной из пропагандистских программ на росТВ.

Напомним, ранее боец АТО рассказал, как в Италии заплевал российского пропагандиста Артема Шейнина.
Теги:  
Ольга Ковтиди, ВСУ, Донбасс
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