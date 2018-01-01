Девушка из расследования Навального об отдыхе зама Медведева заявила о групповом изнасиловании: видео

Ее соответствующее видеообращение было опубликовано на портале YouTube.

Настя Рыбка Скриншот из видео

Девушка из эскорт-агентства, известная под псевдонимом Настя Рыбка, чьи фото в Instagram дали начало расследованию российского политика-оппозиционера Алексея Навального об отдыхе в Норвегии заместитель главы правительства РФ Сергея Приходько на яхте олигарха Олега Дерипаски, заявила о том, что стала там жертвой группового изнасилования.

Ее соответствующее видеообращение было опубликовано на портале YouTube.

Рыбка заявила, что до того, как Навальный обнародовал результаты своего расследования, она боялась рассказать о случившемся на яхте.

"На этой яхте, я раньше боялась рассказать. Потому что я понимаю, какие это люди, чем это чревато для меня. Я вообще не думала, что это когда-то выйдет наружу. Это было групповое изнасилование. Я хочу, чтобы эти люди ответили перед законом", − сказала она.

Есть информация, что свое видеообращение она Анастасия записала, находясь в небоскребе "Бурдж-Халифа" в городе Дубай (ОАЭ).