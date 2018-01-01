Девушка из расследования Навального об отдыхе зама Медведева заявила о групповом изнасиловании: видео

Ее соответствующее видеообращение было опубликовано на портале YouTube.
Ее соответствующее видеообращение было опубликовано на портале YouTube.
Рыбка заявила, что до того, как Навальный обнародовал результаты своего расследования, она боялась рассказать о случившемся на яхте.
"На этой яхте, я раньше боялась рассказать. Потому что я понимаю, какие это люди, чем это чревато для меня. Я вообще не думала, что это когда-то выйдет наружу. Это было групповое изнасилование. Я хочу, чтобы эти люди ответили перед законом", − сказала она.
Есть информация, что свое видеообращение она Анастасия записала, находясь в небоскребе "Бурдж-Халифа" в городе Дубай (ОАЭ).