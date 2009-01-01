Агрессия России против Украины началась не в 2013-м, а 1991-м году — военный эксперт

Попытки ослабить Украину изнутри не прекращались на протяжении всей ее независимости, говорит Николай Сунгуровский.

Николай Сунгуровский Главред

Москва опасалась, чтобудет грозить целостности России, поэтому начала подрывать ее изнутри уже в 1991-м году, с момента развала СССР, а не с момента протестов на Майдане.

Об этом директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский рассказал на чате в "Главреде".

"Россия агрессивно отреагировала не на Майдан, а на возможность Украины пойти европейским путем. Попытки представить события в ином свете — от лукавого", — говорит военный эксперт.

Комментируя вопрос, ли были альтернативные войне, мирные ответные действия для сохранения целостности и устоявшейся системы власти России, директор военных программ Центра Разумкова рассказал: "Ответные действия России начались с 1991-го года, а не в 2013-м, как это пытаются представить многие апологеты российской государственности. Попытки дестабилизировать, ослабить Украину изнутри не прекращались на протяжении всего этапа ее независимости, и этому есть официальные подтверждения".

Говоря о вооруженном конфликте на Донбассе, развязанном зазомбированными российской пропагандой жителями региона, Николай Сунгуровский заметил: "С больными и "зомбированными" сражаться неэтично — если бы они не стреляли и не убивали тысячи украинских граждан. Это не попытка оправдать военные действия — это предупреждение от попыток "зомбирования" своих и чужих граждан, которое рано или поздно обернется против самих "промывателей мозгов".

Напомним, ранее военный эксперт рассказал о мине мгновенного действия в Минских соглашениях.

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