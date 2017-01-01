Дезертира из украинского флота поставили командовать новым русским фрегатом

Изменивший присяге офицер принял участие в церемонии поднятия флага на корабле на судостроительном заводе "Янтарь" в Калининграде.

Григорий Бреев, изменивший присяге и перешедший на сторону России после аннексии Крыма военнослужащий ВМС Украины, в звании капитан второго ранга был назначен командиром нового фрегата ВМФ РФ "Адмирал Макаров".

Как сообщает одесский портал "Думская", Бреев накануне принял участие в церемонии поднятия флага на корабле 27 декабря на судостроительном заводе "Янтарь" в Калининграде.

Также известной, что новый фрегат уже включен в состав 30-й дивизии надводных кораблей Черноморского флота РФ и будет базироваться в аннексированном Севастополе.

Бреев, в марте 2014 года, занимая должность заместителя командира Севастопольской военно-морской базы ВМС Украины, перешел на сторону России. Против него украинские правоохранители завели уголовное дело за дезертирство.

Напомним, ранее сообщалось о том, что адвокат Януковича обвинил главкома украинского флота в сдаче Крыма.