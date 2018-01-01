Die Welt: Фейковое убийство Бабченко может стать подарком для Кремля

Россия может воспользоваться ситуацией для дискредитации Украины.

Москва назвала "убийство" Бабченко антироссийской провокацией Петро Порошенко/Facebook

Радость, вызванная "оживлением" Аркадия Бабченко , запятнана методами СБУ. До сих пор неизвестно, может ли в итоге украинская сторона действительно обвинить неких российских заказчиков в попытке совершить убийство, пишет немецкого издание Die Welt

"С уверенностью можно сказать, что киевская секретная служба сумела добиться одного: дискредитировать всех журналистов или информационных агентств, которые доверяли информации украинцев. Этот акт - это подарок для тех, кто не верит историям, о которых сообщают авторитетные СМИ. Недаром Кристоф Делуар, глава "Репортеров без границ", осудил операцию СБУ. Властям всегда опасно играть с фактами и использовать журналистов для своих подделок", - отмечает издание.

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Громкая фейковая история, по мнению немецких журналистов, может в конечном итоге оказаться подарком для Кремля.

"Там (в Кремле - ред.) уже несколько лет традиционно обвиняют украинцев в подтасовке фактов и "информационной войне". Если СБУ может одурачить мировую общественность предполагаемым убийством Бабченко, почему же она не может сделать то же самое и с самолетом MH17? Этот вопрос вписывается в логику Кремля. Официальная Москва в связи с инсценированным убийством заявила об антироссийской провокации", - обращает внимание Die Welt.

В контексте фейкового убийства Бабченко издание вспоминает реальное убийство Павла Шеремета, которое до сих пор не раскрыто.

"Неужели у Киева не было другого способа спасти Бабченко - не ставя под удар доверие к украинским властям и международным СМИ? На этот вопрос киевским властям еще предстоит ответить - как и на вопрос о том, как продвигается расследование совершенного два года назад в Киеве убийства критиковавшего Кремль журналиста Павла Шеремета. Пока Украина не показала каких-либо впечатляющих результатов", - резюмируют журналисты.

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