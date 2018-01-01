Дипломат назвал условие, при котором от России останутся только воспоминания

Путин подписал себе приговор, отметил Огрызко.

Владимир Путин подписал России приговор, считает эксперт Reuters

Бывший глава украинского Министерства иностранных дел, руководитель Центра исследований России, дипломат Владимир Огрызко заявил, что если Запад втянет РФ в настоящую гонку вооружений , то не пройдет и пяти-десяти лет, как от страны останутся только воспоминания.

Эксперт считает, что президент России Владимир Путин "пугает, а его не боятся", рассказал он в интервью "Крым.Реалии", оценивая недавнее выступление российского лидера, в котором тот упомянул новые типы вооружения.

"Если перевести все это на нормальный язык, то перед нами обезьяна с гранатой… На самом деле Владимир Путин подписал себе и России приговор. Потому что если Запад втянет Россию в настоящую гонку вооружений, то не пройдет и пяти-десяти лет, как от этой страны останутся лишь воспоминания", — отметил собеседник.

По его словам, потом кто-то будет говорить, что "самой большой катастрофой 21-го века был развал Российской Федерации".

Напомним, Владимир Путин 1 марта обратился к Федеральному собранию, в ходе выступления он сообщил о начале испытаний российским государством новой ракеты "Сармат" с энергетической ядерной установкой.

В январе российский политолог Дмитрий Орешкин на чате в "Главреде" выразил мнение, что в ближайшее время распад РФ маловероятен, а в перспективе ближайшего поколения, то есть 25 лет — почти неизбежен.