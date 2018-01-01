Дипломат назвал условие, при котором от России останутся только воспоминания

Путин подписал себе приговор, отметил Огрызко.
Эксперт считает, что президент России Владимир Путин "пугает, а его не боятся", рассказал он в интервью "Крым.Реалии", оценивая недавнее выступление российского лидера, в котором тот упомянул новые типы вооружения.
"Если перевести все это на нормальный язык, то перед нами обезьяна с гранатой… На самом деле Владимир Путин подписал себе и России приговор. Потому что если Запад втянет Россию в настоящую гонку вооружений, то не пройдет и пяти-десяти лет, как от этой страны останутся лишь воспоминания", — отметил собеседник.
По его словам, потом кто-то будет говорить, что "самой большой катастрофой 21-го века был развал Российской Федерации".
Напомним, Владимир Путин 1 марта обратился к Федеральному собранию, в ходе выступления он сообщил о начале испытаний российским государством новой ракеты "Сармат" с энергетической ядерной установкой.
В январе российский политолог Дмитрий Орешкин на чате в "Главреде" выразил мнение, что в ближайшее время распад РФ маловероятен, а в перспективе ближайшего поколения, то есть 25 лет — почти неизбежен.