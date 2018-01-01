Дипломат объяснил, чего можно ожидать от встречи Порошенко, Меркель и Макрона

Возможности достижения с Путиным какой-либо договоренности об урегулировании в Украине выглядят сегодня маловероятными.

Порошенко встретится с Меркель и Макроном Reuters

Для президента Украины Петра Порошенко, президента Франции Эмманюэля Макрона, и канцлера Германии Ангелы Меркель президент РФ в формате "нормандской четверки" является оппонентом.

Возможности достижения с Путиным какой-либо договоренности об урегулировании в Украине выглядят сегодня маловероятными, заявил во время чата в "Главреде" дипломат, руководитель Фонда "Майдан иностранных дел" Богдан Яременко.

Комментируя предстоящую встречу Порошенко, Меркель и Макрона в Германии, он отметил, что лидеры Украины, Германии и Франции инвестировали в "нормандский" переговорный формат большую часть своего политического авторитета и не имеют возможности сидеть, ничего не делая.

"Неспособность предложить действенный план выхода из войны для Порошенко обернулось обвалом рейтинга. Хотя надеяться на любые судьбоносные достижения от встречи трех лидеров не стоит, ничего плохого от таких переговоров не будет однозначно. Но при этом у Путина достаточно возможностей и лично, и через посредников донести свою позицию и Макрону (который только что вернулся из Москвы), и Меркель, и, как это ни парадоксально, Порошенко", — добавил Яременко.

Напомним, ранее директор Международного института демократий, глава правления Центра социологических и политологических исследований "Соціовимір" Сергей Таран рассказал "Главреду", почему встреча "нормандской четверки" пройдет без РФ.

Читайте наши новости в Facebook