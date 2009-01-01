Дипломат объяснил, как США вынуждают Иран думать о ядерном оружии

Иран загоняют в ситуацию, в которой он вынужден как-то реагировать, говорит Богдан Яременко

Богдан Яременко Главред

Введением жестких санкций против Ирана, Северной Кореи и КНДР, Соединенные Штаты сами спровоцировали Тегеран на ответные резкие заявления и угрозы

Об этом дипломат, руководитель Фонда "Майдан иностранных дел" Богдан Яременко рассказал в комментарии "Главреду".

"Нынешние действия и заявления Тегерана спровоцированы Соединенными Штатами Америки, которые во времена президентства Обамы продвигали ядерное соглашение, а после инаугурации президента Трампа делают все, чтобы поставить под сомнение не только ядерное соглашение, но и возможность о чем-то договариваться с Ираном", — говорит политический эксперт.

"Конгресс США принял решение о введении санкций. У нас больше говорят о санкциях против России, однако они вводились и против Ирана, и против КНДР. Таким образом, Иран загоняют в такую ситуацию, в которой он вынужден как-то реагировать и предпринимать какие-то меры. История показывает, что пока это соглашение существует, с Ираном разговаривают, а если соглашения нет — Иран начинает чему-то угрожать, и против него вводятся санкции. Очевидно, именно такое развитие событий мы и будем наблюдать в какой-то перспективе", — считает дипломат.

Он напомнил, что Иран — крупное государство в своем регионе, которое пытается активно влиять на политику в Ближневосточном регионе: "Сегодня Иран играет важную роль и на территории Ирака, и на территории Сирии, и в Персидском заливе. Однако традиционно больше всех об иранской угрозе говорит Израиль".

"Если бы я был официальным украинским пропагандистом, я бы сказал, что для того, чтобы усмирить страны, которые сегодня "размахивают" ядерным оружием, нужно предоставить гарантии безопасности Украине. Поскольку украинский пример наглядно свидетельствует о том, что страны, которые отказываются от ядерного оружия, позже становятся жертвами внешней агрессии. Неразрешенность этого вопроса сегодня весьма красноречива, и это побуждает государства думать о ядерном оружии", — напомнил руководитель "Майдана иностранных дел".

"На самом деле нет простого ответа на вопрос о том, как усмирить государства, угрожающие нанести ядерный удар. Ядерное оружие сегодня не является оружием поля боя, однако остается эффективным способом сдерживания. Оно будет привлекательным для тех государств, которые обладают ресурсами и имеют политическую волю. Если государство задается целью владеть ядерным оружием, то никакие санкции, даже сохраняющиеся на протяжении десятилетия, как против Северной Кореи, не мешают государству сделать то, чего оно хочет", — подытожил Богдан Яременко.

Напомним, глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко рассказал в комментарии "Главреду", что угрозы Ирана выйти из "ядерного соглашения" из-за санкций США — вызывают стратегические и долгосрочные риски.