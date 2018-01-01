Дипломат рассказал, как Трамп предотвратил войну

К мировой войне могут привести не действия главы США, а действия европейцев, считает эксперт.

Отказавшись от ядерной сделки с Ираном, Трамп предотвратил войну.

Такое мнение высказал российский оппозиционный политик, бывший депутат Госдумы Константин Боровой во время чата на "Главреде".

"Тут такая же ситуация, что и с "нормандской четверкой", и Минскими соглашениями. Все очень похоже. Соглашения, к которым привыкли европейские политики, направлены не на решение проблемы. У них это бюрократические игры", – рассказал дипломат.

По его словам, США получили подтверждение о том, что Иран не собирается выполнять соглашение о прекращении ядерной программы.

"А европейские политики продолжают настаивать на сохранении этого соглашения. Это — бюрократы: сначала достигается какое-то соглашение, а затем следуют долгие и нудные разговоры о том, что Иран соглашения не выполняет, происходит высылка наблюдателей и другие хулиганские действия. В итоге все это могло привести к новой войне. По сути, Трамп предотвратил эту возможность", – отметил Боровой.

Она напомнил, что Иран ведет очень агрессивную имперскую политику в Сирии, а также финансирует террористические режимы и группы.

"И Иран заключил соглашение, которое и не собирался выполнять и не собирается. А бюрократы "поставили галочку", радостно всем сообщив, что достигнуто мирное соглашение. К мировой войне могут привести не действия Трампа, который пытается заставить Иран выполнять соглашение, а действия европейцев", – считает эксперт.

Ранее журналист Виталий Портников рассказал, как Трамп выходом из иранской ядерной сделки помог Путину. По его словам, Украина оказалась в непростой ситуации.

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