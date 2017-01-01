Дипломат рассказал, ожидает ли Путина сталинская судьба

Сходство нынешнего президента России и советского диктатора ранее неоднократно подмечалось интернет-пользователями.

Иосиф Сталин и Владимир Путин albert-lex.livejournal.com

Директор департамента международных многосторонних отношений Фонда "Майдан иностранных дел" и дипломат Александр Хара во время чата для " Главреда " прокомментировал вопрос читателя о том, ожидает ли Владимира Путина судьба одиозного советского диктатора Иосифа Сталина.

"Россия не является правовым демократическим государством, следовательно, надеяться на то, что вместо Путина может прийти кто-то другой, бесполезно. Что касается Украины, даже так называемые лидеры оппозиции (Навальный и Собчак) только нюансами отличаются от Путина и Ко. Учитывая отсутствие свободных СМИ, фактическое зомбирования общества, а также небольшой слой среднего класса - приход любых либеральных демократических политиков не просматривается в ближайшем будущем. Возможно, на Путина ожидает судьба его любимого Сталина, когда он умрет в одиночестве, а его окружение будет бояться прийти ему на помощь. Маловероятно, но нельзя отбрасывать и возможности его отстранения от власти. Впрочем, это не улучшит нашего положения, учитывая имеющийся элитный и общественный консенсус относительно подчиненной роли Украины", - сказал Хара.

Напомним, ранее дипломат объяснил, почему Россия занимается "экспортом агрессии".